Прем'єра стрічки в Україні має відбутися 4 листопада 2021 року.

Американська кіностудія Marvel показала новий трейлер свого нового фільму "Вічні", знятого режисером Хлоєю Чжао.

Ролик був опублікований на YouTube-каналі студії 19 серпня.

У трейлері йдеться про те, ким саме є нові супергерої, чим вони займалися останні 7000 років і чому вони не завадили "Божевільному титану" Таносу знищити половину Всесвіту в стрічці "Месники: Фінал".

Читайте такожНові "Доктор Стрендж", " Тор "та Анджеліна Джолі у фільмі" Вічні": всі найочікуваніші проекти Marvel (відео)Вічні — це раса могутніх прибульців, створених богоподібними істотами Целестіалами й посланих на Землю. Кожен з них володіє неймовірно сильними та унікальними здібностями.

У новому фільмі Вічні захищатимуть людство від своїх одвічних ворогів - Девіантів, які обрушаться на Землю після того, як Месники повернули до життя половину Всесвіту, знищеного Таносом.

Нагадаємо, що прем'єра фільму "Вічні" в Україні має відбутися 4 листопада 2021 року. Головні ролі в блокбастері виконають Анджеліна Джолі, Сальма Хаєк і Річард Медден.

Також УНІАН повідомляв, що американський актор Оскар Айзек зіграє головну роль у новому серіалі "Місячний лицар", який зніме Marvel.

Автор: Станислав Кожемякин