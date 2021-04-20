Актор Альфред Моліна підтвердив, що повернеться до ролі Доктора Восьминога.

Альфред Моліна пройшов процедуру "омолодження", яка була застосована за допомогою спеціальних ефектів, під час зйомок нової частини "Людини-павука".

Про це актор розповів в інтерв'ю Variety.

Альфред Моліна підтвердив, що повернеться до ролі лиходія Отто Октавіуса або Доктора Восьминога. Це було зроблено для того, щоб образ доктора Отто Октавіуса в картині "Людина-павук 3" відповідав тому, який глядачі побачили в екранізації графічних новел "Людина-павук 2", випущеній в 2004 році.

"Було неймовірно цікаво повернутися назад через 17 років, щоб знову взяти на себе цей же образ. Причому за минулі роки у мене з'явилося два підборіддя", - пожартував актор.

67-річний Моліна також зазначив, що його вік не став проблемою завдяки технологіям, а бойові сцени були для нього не страшні, так як його основне знаряддя - механічні щупальця.

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Що відомо про нову частину "Людини-павука"

Нова частина називається "Дюдина-павук: немає шляху додому" (Spider-Man: No Way Home), прем'єра запланована на 16 грудня 2021 року.

З чуток, у фільмі можуть з'явитися ключові актори інших франшиз про Людину-павука: Кірстен Данст в ролі Мері Джейн, Емма Стоун в образі Гвен Стейсі, а також Ендрю Гарфілд, який зіграв Пітера Паркера в "Новій Людині-павуку". Як стверджують ЗМІ, до своєї ролі також повернеться Тобі Магуайр.

Раніше було офіційно підтверджено, що в новій частині з'явиться Джеймі Фокс в образі Електро, якого він грав в "Новій Людині-павуку" з Ендрю Гарфілдом. Крім того, в картині заявлений Доктор Стрендж у виконанні Бенедикта Камбербетча.

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Автор: Олег Давигора