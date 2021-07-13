За словами співачки, вона є прихильницею цього гурту від 2000-х років.

Раніше відома українська реперка Alyona Alyona заспівала з гуртом "Каста", який виступав в окупованому Криму. За це виконавицю різко розкритикували.

Тож вона вирішила пояснити ситуацію на своїй сторінці в Instagram.

За словами Alyona Alyona, їй пропонували співпрацю багато артистів з РФ, та вона погодилася лише на фіт з Кастою, адже, як вона зазначила, цей гурт бореться проти путінського режиму.

Читайте такожAlyona Alyona знялася на пляжі в чорному бікіні та масці (фото)"Каста" – один з небагатьох музичних гуртів Росії, який відкрито протестує проти путінського режиму, випускає кліпи в підтримку революції в Білорусі, а учасники гурту постійно ходять на мітинги й відкрито говорять про свою позицію. Вони одні з небагатьох, хто сказали "нам соромно за Росію", коли у нас анексували Крим розповіла, що співпрацю їй пропонували десятки артистів з Росії, однак вона погодилася лише на фіт з "Кастою". За словами зірки, це тому, що вони боряться проти путінського режиму", - написала зірка.

Реперка також висловила обурення тим, що на неї безпідставно звалили відповідальність за стосунки "Касти" зі скандальними російськими артистами – Бастою і Рем Дігою, треки з якими ввійшли до нового альбому гурту.

"Я роблю висновки й тепер розумію, що мій з ними фіт – єдиний і останній фіт з артистом з Росії. Навіть опозиційним", - наголосила Alyona Alyona.

Реперка також згадала про співпрацю з іншими росіянами – шоу "Вписка" та Олександром Гудковим, який з'явився в її кліпі на пісню Dancer.

"Якщо говорити про Росію, то ми принципово туди жодного разу не їздили ні для інтерв'ю, ні для концертів, хоч пропозицій вагон. Якщо хтось приїздив в Україну, й СБУ їх пропускала – ми могли співпрацювати, але принципово українською мовою. Ніяких фінансових умов і рублів ніколи не було", – додала артистка.

Трек "Касти" та Alyona Alyona feat. Ivan Dorn

17 червня на ютубі "Касти" відбулась прем’єра нового відео на пісню "Врун-врун". До створення пісні долучились Аlyona Аlyona та Іван Дорн.

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Автор: Ольга Робейко