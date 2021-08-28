Співачка зазначила, що облаштовує зі своїм хлопцем спільне помешкання.

Українська реп-виконавиця alyona alyona поділилася з підписниками серією оголених фото.

На світлинах зірка з’явилась в образі давньогрецької богині, ніжно огорнену в атласну золотисту тканину. alyona alyona доповнила свій лук великою бутафорською короною з єдинорогами.

Свій допис вона, проте, присвятила фінансам і мистецтву заощаджувати. При цьому зірка розсекретила прізвище свого хлопця.

Артистка пише, що досі не назбирала на власне авто і користується переважно послугами таксі. З 100% заробітку собі дівчина залишає тільки 20%, інші йдуть у творчу інвестицію: на зйомку кліпів, зарплату команди, оплату послуг тощо. Ще 13% alyona alyona віддає на благодійність.

Найбільше співачка витрачає на житло, проїзд та харчування.

"Підбиваючи усі транзакції, в місяць я витрачаю приблизно 1000-1500$ *тут потрібен звук грошей з одного відомого шоу*. Але останнім часом ця цифра більше, бо зараз я займаюсь переїздом, ходжу по будівельних магазинах з Денисом — докуповуємо необхідні речі, щоб вдосконалити своє гніздечко", – написала артистка.

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Автор: Іван Бойко