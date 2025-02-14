В український прокат фільм вийде 24 квітня 2025 року.

Вийшов перший трилер екшн-трилера "Аудитор 2" (The Accountant 2), головну роль в якому знову виконав Бен Аффлек ("Розумник Вілл Гантінґ", "Догма", "Перл-Гарбор", "Ліга справедливості", "Ейр").

Головний герой фільму – чоловік на ім'я Крістіан Вулфф, який має талант до розв'язання складних проблем. Коли убивці його давнього знайомого залишають після себе загадкове послання – "знайди аудитора", Вулфф береться за розслідування, однак усвідомлює, що йому потрібні більш радикальні методи. Він звертається по допомогу до свого небезпечного брата Бракса, і разом із заступницею директора Міністерства фінансів США Мерібет Медіною вони розкривають зловісну змову, але стають мішенями безжальної організації вбивць, готових на все, щоб приховати свої секрети.

Окрім Аффлека, до своїх ролей у другому фільмі повернулися Джон Бернтал ("Лють", "Аутсайдери", серіали "Ходячі мерці", "Каратель"), Синтія Аддай-Робінсон ("Аудитор", серіали "Стріла", "Володар перснів: Персні влади"), Дж. К. Сіммонс ("Ла Ла Ленд", "Людина-павук", "Кодове ім'я "Червоний") та інші.

Відео дня

Зняв сиквел Ґевін О'Коннор, який також був режисером першого "Аудитора".

Як повідомила пресслужба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 24 квітня 2025 року.

Нагадаємо, трилер "Аудитор" вийшов на екрани у 2016 році. Він розповідав про геніального математика, який заробляє на життя підробкою бухгалтерських звітів для багатих клієнтів. Коли Міністерство фінансів починає слідкувати за його діяльністю, з'являються купа трупів.

Фільм отримав середні відгуки від критиків, але сподобався глядачам. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,3 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 53% схвалення від критиків та 77% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 51 зі 100 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки"), а широка аудиторія – в 7,3 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

Вас також можуть зацікавити новини: