В український прокат фільм від режисерки Грети Гервіг вийде 20 липня 2023 року.

Кінокомпанія Warner Brothers представила перший повноцінний трейлер романтичної комедії "Барбі" (Barbie), заснованої на культовій іграшці від Mattel.

Зокремо, з нового трейлера глядачі дізналися трохи більше про сюжет фільму: після того, як Барбі вигнали з "Країни Барбі" за те, що вона була неідеальною лялькою, вона вирушає у світ людей, щоб знайти справжнє щастя. Разом з нею на пошуки пригод вирушає один з Кенів.

Головні ролі у фільмі виконали Марго Роббі ("Я, Тоня", "Загін самогубців", "Вавилон") та Райан Гослінг ("Драйв", "Той, що біжить по лезу", "Сіра людина").

Також фільмі знімалися Америка Феррера ("Як приборкати дракона"), Сіму Лю ("Шан-Чі та легенда десяти кілець"), Кейт Маккінон ("Мисливці на привидів", "Сенсація"), Вілл Феррелл ("Пісенний конкурс Євробачення: Історія вогненної саги", "Зведені брати"), Емма Макі ("Статеве виховання", "Смерть на Нілі"), Шуті Гатва ("Статеве виховання", "Доктор Хто"), Коннор Свінделлс ("Статеве виховання"), Майкл Сера ("Джуно", "Скотт Пілігрим проти світу"), Аріана Грінблатт ("65", "Любов і монстри"), Кінгслі Бен-Адір ("Таємне вторгнення", "Гострі картузи") та багато інших актуальних кінозірок.

Крім того, досі невідому роль отримав Джон Сіна ("Миротворець", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Форсаж 9"). Гелен Міррен ("Калігула", "Королева", "Шазам 2", "Форсаж 9") виступить у ролі оповідача.

Режисером фільму виступила акторка Грета Гервіг, яка раніше працювала над такими стрічками, як "Леді-Птаха" та "Маленькі жінки".

В український прокат фільм вийде 20 липня 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: