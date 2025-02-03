В український прокат фільм вийде з 20 лютого 2025 року.

Вийшов трейлер українськорї драми "Безвихідь", режисером якої виступив військовий, колишній командир штурмової групи добровольчого батальйону "Донбас" Тарас Костанчук, чия історія лягла в основу фільму "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас".

Події фільму відбуваються в Чернігові у перші дні початку повномасштабного вторгнення. Група людей різного віку та соціального статусу опиняється в підвалі багатоповерхівки, де вони ховаються від обстрілів. Після вибуху вхід завалює і всі залишаються у підвалі на сім діб, зіштовхуючись із голодом та постійною небезпекою. Під тиском страху та невизначеності, хто їх знайде – ЗСУ чи росіяни, люди розділяються на ворогуючі групи.

"Ідея виникла внаслідок почутого від близьких людей, які пережили жахіття лютого-березня 2022 року, сидячи в підвалах під безперервними обстрілами російських окупантів. У такій ситуації опинилися десятки тисяч мирних жителів прифронтових міст. Не було розуміння, як це закінчиться і скільки доведеться там перебувати. Люди з часом забувають, через що довелося пройти іншим, але це не можна залишати поза увагою. Хотілося показати, наскільки українці різні, і водночас, що їх об'єднує. Вони різні за соціальним статусом, вихованням, освітою, походженням та життєвим досвідом. Але всі вони однакові у своєму прагненні бути вільними та незалежними. У критичний момент, у найстрашніші хвилини, люди готові піднятися, ризикуючи власним життям, заради майбутнього своєї країни", – розповів Костанчук, для якого це перша режисерська робота.

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Головні ролі у стрічці зіграли Ірма Вітовська-Ванца ("Брама", "Мої думки тихі", "БожеВільні"), Богдан Бенюк ("Тарас. Повернення", "Мій карпатський дідусь"), Олег Драч ("Кіборги", "Снайпер. Білий ворон", "Довбуш") та інші.

Зйомки "Безвиході" тривали дев'ять днів без перерв і вихідних у замкненому просторі реального підвалу п'ять на п'ять метрів, частина сцен та діалогів коригувалися вже під час зйомок чи були зімпровізовані. Відсутність штучних декорацій та мінімальні втручання у природний вигляд акторів створили максимально реалістичну атмосферу: чоловіки не голилися протягом усього знімального періоду, а кожен кадр передавав відчуття ізоляції та напруги, зазначають автори фільму.

Як повідомила прес-служба B&H Film Distribution, в український прока фільм вийде з 20 лютого 2025 року.

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