Біллі Айліш / фото instagram.com/billieeilish
Сервіс Apple TV+ показав новий трейлер документального фільму про американську співачку Біллі Айліш.
Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу.
Картина називатиметься «Світ виглядає трохи розмито» (The World's a Little Blurry).
Фільм про Біллі Айліш: новий трейлер
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- Прем'єра відбудеться на Apple TV+ 26 лютого 2021 року.
- Режисером виступив Ар Джей Катлер («Якщо я залишуся»).
- Стрічка розповість про становлення Айліш.
- У картині покажуть професійне та особисте життя юної зірки.
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