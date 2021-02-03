Біллі Айліш / фото instagram.com/billieeilish

Сервіс Apple TV+ показав новий трейлер документального фільму про американську співачку Біллі Айліш.

Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу.

Картина називатиметься «Світ виглядає трохи розмито» (The World's a Little Blurry).

Фільм про Біллі Айліш: новий трейлер

Читайте такожБіллі Айліш випустила кліп до саундтреку спецепізоду серіалу "Ейфорія" (відео)Фільм про Біллі Айліш: що відомо

  • Прем'єра відбудеться на Apple TV+ 26 лютого 2021 року.
  • Режисером виступив Ар Джей Катлер («Якщо я залишуся»).
  • Стрічка розповість про становлення Айліш.
  • У картині покажуть професійне та особисте життя юної зірки.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН