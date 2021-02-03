Вийшов новий трейлер фільму про становлення та особисте життя Біллі Айліш (відео)

Картина називатиметься "Світ виглядає трохи розмито".

Сервіс Apple TV+ показав новий трейлер документального фільму про американську співачку Біллі Айліш. Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу. Картина називатиметься «Світ виглядає трохи розмито» (The World's a Little Blurry). Фільм про Біллі Айліш: новий трейлер Читайте також Біллі Айліш випустила кліп до саундтреку спецепізоду серіалу "Ейфорія" (відео) Фільм про Біллі Айліш: що відомо Прем'єра відбудеться на Apple TV+ 26 лютого 2021 року.

Режисером виступив Ар Джей Катлер («Якщо я залишуся»).

Стрічка розповість про становлення Айліш.

У картині покажуть професійне та особисте життя юної зірки. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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