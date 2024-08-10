Прем'єра картини очікується у березні 2025 року.

Кінокомпанія The Walt Disney представила перший тизер повнометражної фентезійної стрічки "Білосніжка". У фільмі головна героїня знову протистоїть злій королеві та зустрічається з сімома гномами.

Картина є кіноадаптацією культового мультфільму "Білосніжка та сім гномів", заснованого на однойменній казці братів Грімм. Роль Білосніжки зіграла американська акторка Рейчел Зеглер, яка знімалася у "Голодних іграх" та "Шазам", а в ролі злої королеви постала ізраїльська актриса Галь Гадот, відома ролями у "Форсаж" та "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".

"Це була честь для мене. Я думаю, що будь-яка молода людина, будь-яка маленька дівчинка, якщо вдягне сукню принцеси Disney і побуде нею один день, не кажучи вже про шість місяців... Це просто найдивовижніший досвід, і я не можу дочекатися, коли зможу поділитися ним з вами всіма", – розповіла Зеглер, пише видання Variety.

Режисером стрічки став Марк Вебб, який працював над картиною "Дивовижна Людина-павук". У центрі сюжету юна Білосніжка, яка тікає з замку після того, як її мачуха королева, настільки заздрить її красі, що наказує мисливцеві вбити її.

Він не виконує наказ, і Білосніжка тікає до будинку, де зустрічається з сімома гномами. Дізнавшись, що Білосніжка все ще жива, королева приходить до неї і дає їй отруєне яблуко.

За словами Зеглер, відмінність цієї екранізації полягатиме в тому, що Білосніжку не врятує принц своїм поцілунком. Принцеса не буде мріяти про справжнє кохання.

"Вона мріє стати лідером. Її покійний батько сказав їй, що вона може бути лідером, якщо буде безстрашною, справедливою, хороброю і правдивою. Тож це справді неймовірна історія, в якій молоді люди з усього світу можуть знайти себе", – додала Рейчел.

Вихід у прокат був запланований на 22 березня 2024 року, але прем'єру перенесли на 21 березня 2025 року.

Нагадаємо, раніше вийшов трейлер комедійного бойовика "Гра кілера" з Дейвом Батістою.

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