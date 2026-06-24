Легендарна 'Відьма з Блер' повертається: що наразі відомо

Вихід фільму запланований на осінь наступного року.

Кінокомпанія Lionsgate оголосила в своїх соцмережах, що вихід фільму-перезапуску культової горор-франшизи "Відьма з Блер" (Blair Witch Project) запланований на 24 вересня 2027 року.

Як пише Variety, деталі сюжету наразі не розголошуються, але голова Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон раніше називав фільм "новим баченням", яке "поверне цю класику жахів для нового покоління".

Режисером фільму стане YouTube-знаменитість Ділан Кларк, на рахунку якого наразі є лише кілька успішних короткометражок та робота над одним з епізодів серіалу Bloody Bites. Паралельно з роботою над новою "Відьмою з Блер", Кларк також займається розробкою горору "Портрет Бога", знятого на основі його ж власного однойменного короткометражного фільму 2022 року.

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Сценарій до перезапуску "Відьми з Блер" Кларку допомагає писати Кріс Томас Девлін ("Техаська різанина бензопилою", "Павутиння").

Франшиза "Відьма з Блер" – що відомо

У 1999 році малобюджетний фільм жахів "Відьма з Блер: Курсова з того світу" режисерів Едуардо Санчеса і Денієля Мірика, знятий у псевдодокументальному стилі, став справжньою сенсацією серед поціновувачів жанру. Маючи виробничий бюджет всього 60 тисяч доларів, наразі він може похвалитися касовими зборами у майже 250 мільйонів доларів.

В центрі сюжету були троє студентів, які знімали документальну стрічку про загадкову відьму з Блер, причетної до низки загадкових смертей неподалік від віддаленого містечка. Втім, згодом вони самі стають жертвами страшного прокляття.

При цьому творці фільм відзначилися креативною рекламною кампанією, намагаючись створити враження, що викладена у ньому історія трапилася насправді.

У 2016 році була спроба перезапустити франшизу фільмом "Відьма з Блер: Нова глава" від режисера Адама Вінгарда ("Тобі кінець!", "Гість", "Ґодзілла проти Конґа", "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія", "Ідеальна зброя"). Втім, стрічка отримала змішані відгуки критиків, але все ж змогла окупитися в прокаті.

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