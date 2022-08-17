Легендарні кадри були опубліковані на офіційній сторінці премії "Оскар".

У Instagram-акаунті найпрестижнішої американської кінопремії "Оскар" показали унікальні кадри закулісся фільму "Титанік". Попри те, що стрічка вийшла на екрани майже чверть століття тому, фотографії зважилися опублікувати зараз.

На фото видно, як режисер картини Джеймс Кемерон спілкується з акторами, які зіграли головні ролі - Леонардо Дікапріо і Кейт Вінслет.

Є кадр зйомок у воді, а також сцена, де ДіКапріо рятує Вінслет, коли та ледь не впала за борт.

Також показано, як акторів гримували прямо у воді.

Зазначимо, "Титанік" - американський фільм-катастрофа режисера Джеймса Кемерона. Прем'єра в США відбулася 19 грудня 1997 року. Кінострічка миттєво підкорила серця мільйонів глядачів з усього світу. "Титанік" був номінований на 14 премій "Оскар". Він отримав 11 статуеток за найкращу режисуру, музику, операторську роботу, монтаж, візуальні ефекти, роботу художника-постановника, звук, звуковий монтаж, жіночу роль, жіночу роль другого плану, грим і зачіски.

Нагадаємо, вчені вивчають лист з пляшки, яку могли скинути з "Титаніка".

Також УНІАН перерахував кращі фільми з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо.

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