Прем’єра повнометражки відбудеться 20 травня.

Компанія Disney опублікувала перший трейлер повнометражного фільму "Чіп і Дейл: бурундучки-рятівнички".

Ролик з’явився на Youtube-каналі Disney.

Головних героїв озвучили Енді Семберг та Джон Малейні.

Творці стрічки наразі тримають у секреті деталі сюжету, але відомо, що знамениті бурундуки зустрінуться через 30 років. Чіп став страховим агентом, а Дейл почав заробляти, розповідаючи про свої колишні успіхи на різних заходах. Друзі об’єднаються, коли раптово зникне їхній спільний друг.

У фільмі також брали участь Сет Роген, Ерік Бана, Вілл Арнетт, Дж. К. Сіммонс та Кікі Лейн.

Вперше світ познайомився з бурундуками Чіпом та Дейлом у 1943 році. З 1989-го розпочалася трансляція анімаційного серіалу "Чіп та Дейл: бурундучки-рятівнички". Новий фільм стане ексклюзивом стримінгового сервісу Disney+. Прем’єра відбудеться 20 травня.

Нагадаємо, що раніше студія Disney+ показала оновлених Чіпа і Дейла, які з'являться в новому мультсеріалі під назвою "Чіп і Дейл: життя в парку".

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