Нині актриса усе ж сподівається, що Україна отримає "Оскар-2024".

Відома актриса Ірма Вітовська пояснила, чому наша країна досі так і не отримала "Оскар" за свої фільми. Зірка зазначила, що стрічки від України можуть претендувати на нагороду тільки в одній категорії - "Найкращий іноземний фільм".

"Українська індустрія тільки стає на ноги. Тут надважка конкуренція. "Оскар" - це суто американська премія всередині. У них є тільки номінація "Найкращий іноземний фільм". Це єдина платформа, за яку ми можемо змагатися", - пояснила Вітовська у коментарі для РБК-Україна.

Актриса додала, що в Україні є власні кінопремії. Вони - аналог "Оскару" чи "Золотому Глобусу", вважає Вітовська. При цьому вона розуміє, чому ми усе одно орієнтуємося на іноземні премії.

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"Чому ми такі меншовартісні? Це американська премія, у нас є "Золота дзиґа" і "Кіноколо". У нас, правда, немає ще категорії "Найкращий іноземний фільм". Можливо, вона буде після перемоги. Але це та сама історія. "Оскара" ми всі дивимося, тому що американський ринок справді найпотужніший, вони домінують у кінематографі. Але там різні фільми - є погані, є середні", - зазначила Вітовська.

Нині актриса усе ж сподівається, що Україна отримає "Оскар-2024". Відомо, що до номінації на престижну нагороду цього разу потрапив фільм "20 днів у Маріуполі".

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