Виробництво другої частини картини відкладалося кілька разів.

Студії Disney і Marvel готуються почати зйомки другої частини «Чорної пантери». Попередньо, старт запланований на липень 2021 року.

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Зазначається, що зйомки пройдуть в Атланті. Вони триватимуть понад шість місяців.

Як відомо, виробництво другої частини фільму відкладалося кілька разів - через раптову смерть виконавця головної ролі Чедвіка Боузмана, а також через коронавірус.

Як зазначила віце-президент Marvel Вікторія Алонсо, образ актора не будуть відтворювати за допомогою CGI-технологій. Передбачається, що новою Чорною пантерою стане Шурі у виконанні Летісії Райт.

«Чорна пантера»: що відомо про фільм

Американський супергеройський фільм 2018 року, заснований на коміксах Стена Лі і Джека Кірбі про однойменного персонажа видавництва Marvel Comics.

Фільм спродюсований Marvel Studios і поширюється Walt Disney Studios Motion Pictures.

Картина є 18-ю у Кінематографічному всесвіті Marvel (КВМ).

Дія картини розгортається після подій, розказаних у фільмі «Перший месник: Протистояння».

За сюжетом Т'Чалла після смерті свого батька повертається додому в ізольовану африканську країну Ваканду, де стає новим королем. Однак його титул незабаром оскаржує Кіллмонгер, який планує відмовитися від політики ізоляціонізму та почати глобальну революцію.

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Автор: Катерина Шварц