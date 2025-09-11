В кінотеатрах стрічка має з'явитися в листопаді 2025 року.

Вийшов трейлер біографічної спортивної драми "Крісті" (Christy) з Сідні Свіні ("Люблю тебе ненавидіти", "Проклята діва", "Мадам Павутина", серіали "Ейфорія", "Білий лотос").

Фільм розповідає про американську професійну боксерку Крісті Мартін, охоплючи її шлях до статусу найвідомішої боксерки Америки в 1990-х роках, а також про спробу вбивства її чоловіком у 2010 році.

Задля цієї ролі Свіні, яка наразі вважається однією з найпривабливіших акторок Америки, кардинально змінилася – набрала вагу, підкачалася та змінила колір волосся зі звичного білявого на чорний.

Відео дня

Також у фільмі зіграли Бен Фостер ("Потяг до Юми", "Убий своїх коханих", "Warcraft: Початок"), Кеті О'Браян ("Людина-мураха і Оса: Квантоманія", "Любов, брехня та кровопролиття", "Людина, що біжить", серіал "Мандалорець"), Чад Коулмен (серіали "Дроти", "Ходячі мерці") та інші.

Зняв стрічку австралійський режисер Девід Мішед ("За законами вовків", "Ровер", "Машина війни", "Король").

Світова прем'єра фільму відбулася 5 вересня 2025 року на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.

В кінотеатрах стрічка має з'явитися в листопаді 2025 року, однак поки невідомо, чи покажуть її в Україні.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 63% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 57 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

Вас також можуть зацікавити новини: