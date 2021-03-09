Critics' Choice Awards: названо найкращі фільми і серіали 2021 року

Це одна з найпрестижніших премій в США.

26-а церемонія Critics' Choice Awards відбулася 7 березня, напередодні Міжнародного жіночого свята. Так, критики вибрали найкращі фільми і серіали 2021 року. Фільм: Найкращий фільм - "Земля кочівників" Найкращий режисер - Хлоя Чжао ("Земля кочівників")

Найкраща комедія - "зависнути в Палм-Спрінгс" Найкращий актор - Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу")

Найкраща актриса - Кері Малліган ("Дівчина, що подає надії")

Найкращий акторський ансамбль - "Суд над чиказькою сімкою" Найкращий оригінальний сценарій - Емеральд Феннелл: "Дівчина, яка подає надії"

Найкраща робота художника-постановника - "Манк"

Найкращі візуальні ефекти - "Тенет" Найкращий іноземний фільм - "Мінарі"

Найкращий саундтрек - "Душа" Серіали: Найкращий актор в драматичному серіалі - Джош О'коннор ("Корона")

Найкраща актриса в драматичному серіалі - Емма Коррін ("Корона")

Найкращий комедійний серіал - "Тед Лассо" Найкращий актор в комедійному серіалі - Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")

Найкраща актриса в комедійному серіалі - Кетрін О'хара ("Шиттс Крик")

Найкращий міні-серіал - "Хід королеви" Найкраща актриса в міні-серіалі або фільмі для ТБ - Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви")

Найкращий актор в міні-серіалі або фільмі для ТБ - Джон Бойега ("Голос змін") Інші новини УНІАН: Прем'єру фільму "Форсаж 9" перенесли

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