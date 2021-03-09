Критики назвали найкращі фільми / фото REUTERS

26-а церемонія Critics' Choice Awards відбулася 7 березня, напередодні Міжнародного жіночого свята. Так, критики вибрали найкращі фільми і серіали 2021 року.

Фільм:

  • Найкращий фільм - "Земля кочівників"

  • Найкращий режисер - Хлоя Чжао ("Земля кочівників")
  • Найкраща комедія - "зависнути в Палм-Спрінгс"

  • Найкращий актор - Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу")
  • Найкраща актриса - Кері Малліган ("Дівчина, що подає надії")
  • Найкращий акторський ансамбль - "Суд над чиказькою сімкою"

  • Найкращий оригінальний сценарій - Емеральд Феннелл: "Дівчина, яка подає надії"
  • Найкраща робота художника-постановника - "Манк"
  • Найкращі візуальні ефекти - "Тенет"

  • Найкращий іноземний фільм - "Мінарі"
  • Найкращий саундтрек - "Душа"

Серіали:

  • Найкращий актор в драматичному серіалі - Джош О'коннор ("Корона")
  • Найкраща актриса в драматичному серіалі - Емма Коррін ("Корона")
  • Найкращий комедійний серіал - "Тед Лассо"

  • Найкращий актор в комедійному серіалі - Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")
  • Найкраща актриса в комедійному серіалі - Кетрін О'хара ("Шиттс Крик")
  • Найкращий міні-серіал - "Хід королеви"

  • Найкраща актриса в міні-серіалі або фільмі для ТБ - Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви")
  • Найкращий актор в міні-серіалі або фільмі для ТБ - Джон Бойега ("Голос змін")

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Автор: УНІАН