Фільм розповість про повію, яка втратила зір в результаті невдалого нападу маніяка та мріє помститися своєму кривднику.

81-річний італійський режисер Даріо Ардженто завершує роботу над трилером "Темні окуляри" (Occhiali neri), який стане його першим фільмом після 10 років перерви.

Днями був опублікований перший кадр майбутнього фільму, повідомляє Screen Daily.

Повідомляється, що фільм розповість про повію Діану, яка втратила зір в результаті невдалого нападу серійного вбивці. Вона працює в шикарних готелях і попутно бере під опіку китайського хлопчика, який також колись постраждав через дії маніяка. Він стане її "очима" в реалізації небезпечного плану помсти психопату.

Головні ролі у фільмі виконали італійська актриса Ілія Пастореллі та дебютант Андреа Чжан. Також одну з ролей другого плану виконає дочка режисера Азія Ардженто, яка знялася в багатьох його попередніх фільмах ("Травма", "Синдром Стендаля", "Мати сліз").

Читайте також"А це правда фільм жахів?": рецензія на фільм "Хелловін вбиває"Повідомляється, що на даний момент фільм знаходиться на стадії постпродакшну, а його вихід запланований на 2022 рік.

Сам Ардженто пообіцяв класичний італійський фільм в жанрі "джалло", тобто фільм жахів, що поєднує елементи кримінального трилера і еротики. Зазвичай "джалло" визначається візуальним змістом, тоді як сюжетні лінії варіюють від готики і трилера до мелодрами. Відмінними ознаками "джалло" є велика кількість довгих, кривавих і витончених сцен вбивств і незвичайна робота з камерою – вбивства часто показуються "очима вбивці".

Хто таке Даріо Ардженто

Даріо Ардженто – італійський кінорежисер, сценарист, продюсер і композитор. Найбільш відомий роботою в жанрі жахів і є одним з "батьків" піджанру "джалло". Ардженто мав великий вплив на сучасні фільми жахів, особливо на жанр слешер.

Ардженто починав роботу в кіно в якості сценариста, а серед найвідоміших його фільмів на цьому терені – культовий спагетті-вестерн режисера Серджо Леоне "Одного разу на Дикому Заході" 1968 року.

Свій перший фільм в жанрі "джалло" – "Птах з кришталевим оперенням" – Ардженто зняв в 1970 році. Картина отримала велику популярність як в Італії, так і за її межами.

Серед найвідоміших фільмів Даріо Ардженто – оригінальна "Суспірія", "Криваво-червоне", "Інферно", "Мати сліз" і частина епізодів серіалу-антології "Майстри жахів".

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Автор: Марина Григоренко