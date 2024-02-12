В український прокат супергеройський фільм з Раяном Рейнольдсом та Гʼю Джекманом вийде 25 липня 2024 року.

12 лютого 2024 року під час головної спортивної події року в США Super Bowl традиційно представили трейлери кількох найочікуваніших фільмів року. Одним з них став перший трейлер супергеройського фільму "Дедпул 3", який тепер отримав офіційну назву "Дедпул і Росомаха" (Deadpool & Wolverine).

Судячи з ролику, за кілька років після подій другого фільму Вейд Вілсон (він же антигерой Дедпул) живе щасливим спокійним життям зі своєю коханою Ванессою. Аж раптом його викрадають члени "Управління часовими змінами" (з ним глядачі познайомилися у серіалі "Локі") та залучають до небезпечної місії крізь мультивсесвіт. Втім, це буде зовсім непросто, адже на шляху йому доведеться зустрітися з Росомахою.

Як і в попередніх двох частинах (2016 та 2018 року), Дедпула зіграв Раян Рейнольдс ("Персонаж", "Червоне повідомлення", "Тілоохоронець кілера"). Також він вже зображав іншу версію Дедпула у фільмі "Люди Ікс: Росомаха" (2009), що є приквелом до трилогії "Люди Ікс" від 20th Century Fox. Саме там він вперше зустрівся з Росомахою на екрані, однак фактично нічого спільного з новою версією Дедпула той персонаж не мав. Також Рейнольдс виступив продюсером та одним зі сценаристів фільму.

Росомаху в "Дедпулі 3" знову зіграв Гʼю Джекман ("Престиж", "Знедолені", "Найвеличніший шоумен"), який вперше приміряв на себе роль цього супергероя у фільмі "Люди Ікс" 2000 року. Загалом, окрім нового фільму, австралійський актор виконував роль Росомахи дев'ять разів – у всіх трьох фільмах першої трилогії(2000, 2003, 2006), у трьох фільмах нової трилогії (2011, 2014, 2016) та трьох сольних фільмах (2009, 2013, 2017).

Окрім Рейнольдса та Джекмана у фільмі зіграли Емма Коррін (серіал "Корона"), якій дісталася роль неназваного головного антагоніста, та Меттью Макфедьєн ("Робін Гуд", "Мушкетери"), який зіграв агента "Управління часовими змінами" Парадокса.

Крім того, до своїх ролей з попередніх частин "Дедпула" повернулися Морена Баккарін (кохана Вілсона Ванесса Карлайл), Леслі Уггамс (сліпа сусідка Дедпула), Каран Соні (водій таксі Допіндер), Бріанна Гільдебранд (член "Людей Ікс" Надзвукова Боєголовка), Шіорі Кутсуна (член "Людей Ікс" Юкіо) та Стефан Капічіч (член "Людей Ікс" Колос).

Також у фільмі з'являться кілька персонажів з попередніх фільмів 20th Century Fox за коміксами Marvel: Аарон Стенфорд повторить роль Піро (фільми "Люди Ікс 2" та "Люди Ікс: Остання битва" 2003 та 2006 років), а Дженніфер Гарнер знову зіграє Електру Начос (фільми "Шибайголова" 2003 року та "Елктра" 2005 року).

Режисером фільму виступив Шон Леві, який до цього зняв фільми "Персонаж", "Проект Адам", "Ніч у музеї" та "Рожева пантера", а також працював над частиною епізодів серіалу "Дивні дива".

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм "Дедпул і Росомаха" вийде 25 липня 2024 року.

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