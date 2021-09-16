В Угорщині фільми на ЛГБТ-тематику підпали під ті ж обмеження, що і фільми жахів зі сценами насильства.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Згідно з нормативними актами, виданими 15 вересня Радою з питань медіа при Національному агентству з питань медіа та інфокомунікацій, фільми про гомосексуальність чи гендер "не рекомендуються" людям у віці до 18 років. Тобто такі фільми прирівняли до хорор-стрічок "Пила" або "Екзорцист".
"Загальні жести, що висловлюють ніжність, такі як поцілунок у щоки, обійми, тримання за руки під час ходьби чи поцілунок, не можна вважати проблемними, якщо вони не зображені заради себе самих або не становлять центральний елемент програми", – йдеться у настановах.
Нові настанови з’явилися після ухвалення в червні закону, який забороняє демонстрацію гомосексуальності дітям до 18 років. Його вже розкритикували правозахисні групи США та Європейського Союзу.
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Скандальний закон про ЛГБТ в Угорщині - що відомо
За закон проголосували 157 депутатів з націоналістичної партії "Фідес" та ультраправої опозиційної партії "Йоббік". Проти виступив один позафракційний лівий депутат.
Відтепер у країні для дітей та молоді заборонені книжки, фільми та інформація, що зображує інші види сексуальності. Заборона стосується й реклами.
Це частина законодавства, яке включає жорсткіше покарання за сексуальне насильство проти дітей та молоді, а також створення "реєстру педофілів".
В уряді заявили, що таким чином намагаються захисти право дітей на їхню отриману при народженні гендерну ідентичність.