Фільми про гомосексуальність чи гендер в Угорщині тепер "не рекомендуються" людям у віці до 18 років.

В Угорщині фільми на ЛГБТ-тематику підпали під ті ж обмеження, що і фільми жахів зі сценами насильства.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з нормативними актами, виданими 15 вересня Радою з питань медіа при Національному агентству з питань медіа та інфокомунікацій, фільми про гомосексуальність чи гендер "не рекомендуються" людям у віці до 18 років. Тобто такі фільми прирівняли до хорор-стрічок "Пила" або "Екзорцист".

"Загальні жести, що висловлюють ніжність, такі як поцілунок у щоки, обійми, тримання за руки під час ходьби чи поцілунок, не можна вважати проблемними, якщо вони не зображені заради себе самих або не становлять центральний елемент програми", – йдеться у настановах.

Нові настанови з’явилися після ухвалення в червні закону, який забороняє демонстрацію гомосексуальності дітям до 18 років. Його вже розкритикували правозахисні групи США та Європейського Союзу.

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За закон проголосували 157 депутатів з націоналістичної партії "Фідес" та ультраправої опозиційної партії "Йоббік". Проти виступив один позафракційний лівий депутат.

Відтепер у країні для дітей та молоді заборонені книжки, фільми та інформація, що зображує інші види сексуальності. Заборона стосується й реклами.

Це частина законодавства, яке включає жорсткіше покарання за сексуальне насильство проти дітей та молоді, а також створення "реєстру педофілів".

В уряді заявили, що таким чином намагаються захисти право дітей на їхню отриману при народженні гендерну ідентичність.

Автор: Денис Прядко