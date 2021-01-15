Світовим прокатом фільму "Сторонній" займається британський сейлз-агент і дистриб'ютор ONE EYED FILMS.

Фільм "Сторонній" Дмитра Томашпольського завершує фестивальну кампанію і вийде в український прокат.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.Читайте такожЗ'явився трейлер нового українського фільму "Фортеця Хаджибей " (відео)

"В українських кінотеатрах стрічка Дмитра Томашпольського, яка була відібрана в офіційні конкурсні програми 20 міжнародних фестивалів жанрового кіно й отримала 11 нагород (за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращий сценарій, найкраще художнє рішення, найкращу операторську роботу, найкращого художника-постановника), з'явиться вже цього року", - йдеться у повідомленні.

"Сторонній": що відомо про фільм

Світова прем'єра стрічки відбулася 21 вересня 2019 року в програмі Seoul International Film Festival (South Korea), європейська — у програмі Haapsalu Horror&Fantasy Film Festival (Estonia) у квітні 2020 року.

На початку року видання "The People's Movies", що входить до десятки найкращих британських блогів про кіно, включило "Стороннього" в ТОП-20 найкращих хорор-фільмів 2020 року.

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Автор: УНІАН