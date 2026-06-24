Наймогутніша людина у світі: з'явилися нові кадри загадкового 'Діґґера' з Томом Крузом

В український прокат фільм має вийти 1 жовтня 2026 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures Ukraine в рамках рекламної кампанії загадкової сатиричної чорної комедії "Діґґер" (Digger) показала ретроспективний ролик з найкращими ролями виконавця головнох ролі у ньому Тома Круза, який вважається одним з найвпливовіших діячів в сучасному кіно.

Зокрема, тут є кадри з франшиз "Топ Ган" та "Місія неможлива", а також кінохітів "Інтерв'ю з вампіром", "Дні грому", "Далека країна", "Людина дощу", "Ванільне небо", "Особлива думка", "Із широко заплющеними очима", "Джеррі Магвайр", "На межі майбутнього", "Грім у тропіках" та багатьох інших.

Наприкінці ж ролика глядачам показали нові кадри з "Діґґера", на яких нарешті можна трошки краще розгледіти персонажа Круза – Діґґера Рокуелла.

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Про сюжет стрічки досі відомо небагато. За наявною інформацією, в центрі сюжету опиниться "наймогутніша людина у світі, що намагатиметься довести, що він є рятівником людства на порозі катастрофи, яку він сам розв'язав".

Окрім Круза у фільмі зіграли Сандра Гюллер ("Анатомія падіння", "Зона інтересу", "Тоні Ердман", "Проєкт "Аве Марія"), Джон Гудмен ("Виховуючи Аризону", "Король Ральф", "Великий Лебовські", "Конг: Острів Черепа"), Джессі Племенс ("Влада пса", "Повстання Штатів", "Бугонія", серіали "Фарго", "Любов і смерть"), Різ Ахмед ("Веном", "Звук металу", "Фінікійська схема", "Оператор"), Софі Вайлд ("Говори до мене", "Магічні двері", "Хороша погана дівчинка"), Емма Д'Арсі (серіал "Дім дракона") та інші.

Зняв картину мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту ("21 грам", "Б'ютифул", "Бердмен", "Уцілілий").

Водночас повноцінний трейлер стрічки компанія Warner Bros. Pictures обіцяє показати 13 липня 2026 року.

В український прокат "Діґґер" має вийти 1 жовтня 2026 року.

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