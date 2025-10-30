У новому сезоні Ґеральта зіграв Ліам Гемсворт.

На Netflix вийшов четвертий сезон популярного серіалу "Відьмак". У нових серіях глядачі вперше побачили головного героя у виконанні Ліама Гемсворта.

Гемсворт замінив Генрі Кавілла, який грав у серіалі з самого початку. Актор покинув проєкт у 2022 році після завершення третього сезону. Через цю заміну "Відьмак" дещо змінив свій вектор, зосередившись на інших персонажах історії.

Як повідомляє The Guardian, Ліаму Гемсворту попри всі старання все ж не вдалося повністю передати характер Ґеральта із Рівії, через що, на думку видання, серіал може повністю провалитися ще до свого завершення:

"Якщо його попередник наділяв Ґеральта I суворою привабливістю, то Ґеральт II - це радше "тумба у перуці", а не "хоробрий велетень, який бореться з відповідальністю, що перевищує наше розуміння". Чи приймуть фанати цього похмурого буркотуна? Звичайно, ще рано робити висновки, але чи виживе "Відьмак" після заміни свого задумливого героя, залишається невідомим".

Однак, в цілому Netflix зміг впоратися з непередбачуваним обставинами, які спричинив відхід Кавілла та втримав серіал на плаву. В огляді Collider зазначається, що Гемсворт таки освоїв персонажа до кінця четвертого сезону і в останніх серіях він виглядає вже більш-менш гармонійно в цій ролі.

Також творці серіалу в новому сезоні не зосереджувалися лише на Ґеральті. Вони дали екранний час й іншим не менш важливим персонажам, зокрема Цірі.

"Попри сумний фінал 4 сезону "Відьмака", події, що передують цій доленосній сцені, аж ніяк не є такими. Хоча Гемсворт зіграв роль, яка спочатку не була його, йому вдалося зробити Ґеральта своїм протягом восьми епізодів сезону. Однак, 4 сезон є ще одним доказом того, що "Відьмак" все більше стає серіалом не про одного персонажа", - пише Collider.

Відьмак: 4 сезон - офіційний трейлер

Варто зазначити, що у четвертому сезоні окрім вже знайомих персонажів, з'явилися й нові герої, як от вампір-хірург Еміель Регіс, якого зіграв Лоуренс Фішберн. До слова, серіал "Відьмак" отримав дострокове продовження, Netflix вже готує п'ятий сезон.

