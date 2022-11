В український прокат фільм від автора дилогії "Єлизавета" та "Золотий вік" Шекхара Капура має вийти навесні 2023 року.

Вийшов трейлер романтичної комедії "До чого тут кохання?" (What's Love Got to Do with It?), головну роль у якій виконала Лілі Джеймс ("Малюк на драйві", "Попелюшка", "Мамма Міа! 2", "Пем та Томмі").

В центрі сюжету фільму від студії Working Title Films ("Квиток до Раю", "Реальне кохання", "Щоденник Бріджит Джонс") опиняться молода режисерка-документалістка Зої та її друг дитинства Казім, успішний хірург. У величезному Лондоні вони намагаються відшукати свою половинку на все життя. Казім обирає шлях своїх батьків – "шлюб за домовленністю", чим шокує Зої, яка вирішує зняти про це фільм.

Режисером фільму виступив Шекхар Капур, найбільш відомий за дилогією "Єлизавета" (1998) та "Золотий вік" (2007) з Кейт Бланшетт в головній ролі. За перший фільм він був номінований на "Оскар" в категорії найкращий режисер.

"До чого тут кохання?" стане сценарним дебютом відомої британської журналістки та світської левиці Джемайми Кхан, яка свого часу була близькою подругою покійної принцеси Діани. Вона за власним досвідом знає про усі складнощі міжетнічних стосунків у Британії, бо була заміжня за зіркою крікету та колишнім прем’єр-міністром Пакистану Імраном Кханом. Кхан у кіно найбільш відома як продюсер серіалу "Американська історія злочинів: Імпічмент", знятого за її документальним бестселером про скандал Клінтон-Левинські.

Окрім Лілі Джеймс у стрічці знялися Шазад Латіф ("Пасажир", "Фіктивний агент", "Зоряний Шлях: Дискавері") та лауреатка премії "Оскар" Емма Томпсон ("Круелла", "Щасливого Різдва", "Люди в чорному: Інтернешнл", "Реальне кохання").

В український прокат фільм має вийти навесні 2023 року, повідомляє прес-служба Adastra Cinema.

