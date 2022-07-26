Дочка Сніжани Єгорової Стася Ровінська, яку покликали на головну роль в американському фільмі про Україну, вже показала перші кадри зі зйомок. Їх вона оприлюднила у себе в Instagram-блозі.
Відомо, що кінострічка отримає назву "Slava My Freedom". У роботі Джозефа де Кроса розкажуть про те, як військовозобов'язані російські солдати потрапляють в засідку місцевих українських селян.
"Вчора була моя перша робота в американському кіно, головна роль, кіно про Україну і ще з однокурсницею. Життя непередбачуване. Побажайте двом мрійницям удачі", - написала в Instagram Ровінська.
"Стася, яка ти молодець!!! Вітаю", "Успіхів!", "Удачі вам! Ви заслуговуєте такої роботи", "Стасяяяя!!!! Як же це крууутооо!!!! Вітаю тебе! Радію дуже за тебе!!!", - пишуть шанувальники.
Нагадаємо, українська телеведуча Сніжана Єгорова підтримує жорстоку політику Кремля, а от її донька Стася, яка після 24 лютого поїхала з чоловіком та дітьми до США, не раз висловлювала свою позицію на підтримку рідної України. У зв'язку з цим путіністка Єгорова назвала свою проукраїнську дочку зрадницею.
Також УНІАН писав, що Анастасія Приходько "накинулася" на Потапа, Яму та інших чоловіків, які виїхали за кордон під час війни.