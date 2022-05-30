Так телеведуча прокоментувала слова Стасі Ровінської.

Українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка підтримує жорстоку політику Кремля, прокоментувала слова своєї дочки Стасі Ровінської.

Сніжана порадила журналістам описувати те, що відбувається в їхній родині так: "Пропоную писати так: Дочка боярині Морозової - Павлик Морозов розповіла як мати вивозила зерно з країни "сонця, що завжди сходить" і варила на сніданок яйця своїх колишніх чоловіків!". Про це путіністка написала у себе в Telegeam-каналі.

Відзначимо, що в одному з інтерв'ю Ровінська згадала, як в перші дні війни зняла на відео, як її дитина плакала, сидячи в підвалі, і відправила його своїй мамі. Вона написала їй, що Росія обстрілює Україну, але слів підтримки від неї Вона так і не почула. Анастасія додала, що говорила мамі про звірства загарбників в Україні. За її словами, Єгорова зробила вигляд, що нічого не відбувається.

Зазначимо, Павлик Морозов, згідно з історичними даними, в 1930 році зрадив батька і доніс на нього, що той підробляє довідки кулакам про їх розкуркулення. В результаті через цей донос батько Павлика був заарештований і засуджений на 10 років.

Нагадаємо, дочка Сніжани Єгорової прокоментувала чутки про алкоголізм її матері.

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