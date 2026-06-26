Про осла зі 'Шрека' знімуть окремий фільм: що вже відомо

Фільм вийде в прокат влітку 2028 року.

Кінокомпанії Universal і DreamWorks офіційно оголосили про роботу над ще одним спінофом франшизи "Шрек".

Фільм буде присвячений одному з улюблених персонажів серії, Ослу, якого незмінно озвучує культовий комік Едді Мерфі ("Поліцейський з Беверлі-Гіллз", "Подорож до Америки", "Божевільний професор", "Доктор Дуліттл").

Як пише Variety, стрічка під робочою назвою "Осел" (Donkey) має вийти в прокат 30 червня 2028 року.

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Повідомляється, що режисером фільму стане Чарлі Бін ("Лего Ніндзяго: Фільм", "Леді та Бродяга"), а співрежисером – Метт Флінн, серед робіт якого в DreamWorks у якості художника-розкадровщика значаться "Дикий робот", "Кіт у чоботях: Останнє бажання" та "Погані хлопці 2".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно було опубліковано трейлер довгоочікуваного фільму "Шрек 5". Його вихід заплановано на літо 2027 року.

Зазначимо, що прем'єра анімаційної фентезі-комедії "Шрек", знятої за мотивами однойменної дитячої книги Вільяма Стейга, відбулася у 2001 році. Мультфільм швидко набув статусу культового, сподобавшись як критикам, так і глядачам (та зібравши значну касу).

У 2004, 2007 та 2010 роках вийшли ще три фільми серії, а в 2011 та 2022 роках глядачам показали два спін-офи про одного з головних персонажів франшизи – Кота в чоботях.

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