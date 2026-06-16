Опубліковано перші кадри довгоочікуваного 'Шрека 5': трейлер і дата прем’єри

Фільм вийде у прокат влітку 2027 року.

Кінокомпанія Universal Pictures опублікувала перші кадри майбутнього комп'ютерно-анімаційного фільму "Шрек 5" (Shrek 5) від DreamWorks Animation.

"Це відбувається... це справді відбувається! Дивіться "Шрек 5" лише в кінотеатрах влітку 2027 року", – йдеться в описі до першого тизер-трейлера фільму.

Нова частина однієї з найулюбленіших анімаційних франшиз усіх часів, заснованої на книзі Вільяма Стейга "Шрек!", стане продовженням мультфільму "Шрек назавжди".

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"Шрек 5" – трейлер і дата виходу

За попередніми даними, прем'єра фільму запланована на 30 червня 2027 року.

"Шрек 5" – що важливо знати

Повідомляється, що до своїх культових ролей Шрека, Осла та Фіони повернуться легенди комедії Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас. Крім того, до акторського складу в ролі Феліції – дочки Шрека та Фіони – приєднається Зендея. Також у фільмі з’являться Марчелло Ернандес і Скайлер Джизондо, які озвучать братів Феліції – Фергуса та Фаркла.

Режисерами "Шрека 5" виступили Конрад Вернон, Уолт Дорн і Бред Еблсон, а продюсерами фільму стали Джина Шей і Кріс Меледанді.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав про майбутню сімейну анімацію "Гатто: Дев’ять життів Неро" від режисера "Луки".

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