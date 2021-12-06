Історію про славнозвісного Олексу Довбуша можна буде подивитися в кінотеатрах вже з 12 травня 2022 року.

Вийшов перший офіційний трейлер історичного екшну "Довбуш", який розповість історію боротьби гуцулів на чолі з Олексою Довбушем проти польської шляхти.

В український прокат фільм має вийти 12 травня 2022 року, повідомляє Kinomania Film Distribution.

Згідно з офіційним синопсисом фільму, його події розгортатимуться в Карпатах на початку 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий – справедливості.

Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша, але йому вдається їх перехитрити. З тих пір легенда про карпатського лицаря шириться та надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі.

"Це історія про те, що неможливо позбавити людину свободи: вона все одно буде її прагнути й шукати, навіть ціною власного життя. Це історія про нашу свободу – як внутрішню, так і зовнішню. Це про захист своєї родини, своїх інтересів, своєї честі... Про Батьківщину, яка набуває для нас все більшого й більшого значення. Батьківщина для нас вже не просто територія, а внутрішнє духовне поняття й переживання. Саме зараз воно стає все реальнішим і таким, без якого ми більше не зможемо жити, не зможемо себе поважати. Тим, що для нас вже стало важливішим, ніж саме життя", – поділився своїми думками режисер фільму Олесь Санін.

Читайте також"Кріпосна 4": сценаристка розсекретила сюжет і нових головних героїв (фото)За словами авторів стрічки, Довбуш – унікальний український герой, який віддав життя за свободу свого народу понад три століття тому, та його історія стала безсмертною. Історія про свободу понад усе, про всеосяжну любов: до свого народу, до рідної землі. Творці обіцяють багато екшену, що у поєднанні зі справжніми емоціями оживить легенду про славетного Довбуша – борця за незалежність, справжнього володаря Чорногори.

"Довбуш, був людиною, яка стала на захист своєї землі, боронила від загарбника! Тяжкі часи народжують справжніх людей! Авжеж, він – герой! Чому він це робив? Тому що він міг! І мені теж потрібно було "змогти" втілити таку постать на екрані! Робота над такою стрічкою, вимагала від мене (і не тільки від мене, а й від усіх до неї причетних) почасти просто надлюдської витримки! Це, без перебільшення, найскладніша моя роль! А також – найцікавіша! Ми намагалися зробити нашого Довбуша максимально живим і зрозумілим широкому колу глядачів", – розповів виконавець ролі Олекси Довбуша актор Сергій Стрельников.

Крім Стрельникова, у фільм зіграли: Олексій Гнатковський (Іван Довбуш), Дар’я Плахтій (Марічка), Матеуш Косьцюкевіч (Пшелуський), Агата Бузек (Княгиня Яблуновська) та інші.

Творці фільму переконують, що "Довбуш" – наймасштабніший український фільм, який вийде на екрани у 2022 році.

"Для зйомок фільму ми об’їхали майже всю Західну Україну, знімали також в Тернопільській та Київській областях. Над бойовими і трюковими сценами працювала команда з 30-ти каскадерів, команди піротехніків та історичних реконструкторів. У деякі дні на майданчику одночасно працювало близько 600 людей, включаючи 400 акторів масових сцен. Спеціально для фільму було пошито понад тисячу костюмів, сконструйовано унікальні карети, побудовано понад двадцять історично достовірних локацій. Зроблено все, щоб занурити глядача в цю величну історію, що розгортається в Карпатах на початку XVIII століття та є надзвичайно актуальною для України XXI століття," – розповів продюсер проекту Максим Асадчий.

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Автор: Марина Григоренко