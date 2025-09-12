Вже через місяць українські глядачі зможуть подивитися документальний фільм про цю неймовірну подорож.

9 жовтня 2025 року в український прокат вийде документальний фільм "Друге дихання" режисерки Марії Кондакової. Він розповідає історію п'ятьох українських військових ветеранів, які підкорили знамениту гору Кіліманджаро в африканській Танзанії – четверо з них мають ампутації, тож здійнювали підйом на протезах.

В коментарі УНІАН спільно з дистриб'ютором стрічки Green Light Films ветерани-екстремали поділилися особистими враженнями про цю подорож.

Сашко "Рагнар" Міхов

"У мене багато улюблених світлин, кожна нагадує про свій особливий настрій. Але якщо виділити одну – це фото, зроблене близько шостої ранку на висоті приблизно 5600 метрів. Сонце сходить із-за ковдри густих хмар, і все навколо стає теплим і яскравим. Краса настільки вражає, що перехоплює подих, а серце переповнює щастя. Позаду вже лишилося багато складного, поруч – люди, з якими ти йдеш, а попереду вершина, така близька й водночас далека. Сил майже немає, але ти їх знаходиш. І питаєш у всього світу навколо: "А ти шо там?", – зауважив ветеран, відповідаючи на питання, яка світлина з походу найкраще відображає цей досвід.

Оля "Висота" Єгорова

"Сходження – це не лише маршрут і неймовірні пейзажі. Це ще й звичайний побут. На фото були б ми – втомлені ентузіасти, які нарешті можуть перевдягнутися в чисте, поїсти гарячого, вдосталь напитись чаю, переглянути фото за день і просто поспати. Ці закулісні моменти – одні з найцінніших", – відповіла на те саме питання інша учасниця походу.

Влад "Шатя" Шатіло

"Для мене ця подорож стала черговим випробуванням. Це був величезний емоційний досвід боротьби з самим собою. Коли ти маєш налаштувати голову так, щоб іти далі, попри всі аргументи всередині: "Зупинись, ти й так уже довів свою силу й витривалість". Але завдяки командному духу, що панував у нашій групі, ми підбадьорювали одне одного і йшли вперед. Вкотре переконався, наскільки важливі ці речі і в соціумі, і для мене особисто. І ще раз довів собі: я можу", – поділився враженням він.

Міша "Грізлі" Матвіїв

"Це момент, коли ми зійшли на вершину і розгорнули прапор України. У ту хвилину все злилося воєдино: біль, зусилля, віра, шлях, який я пройшов, і пам'ять про побратимів, які віддали життя за волю України", – так описав ветеран момент підйому, який він ніколи не забуде.

Роман "Добряк" Колесник

"Я привіз переконання: ніколи не здаватися. Як би не вистачало кисню, як би не ламала гірська хвороба, як би не лякали висота й важкість маршруту – головне йти до кінця. І коли ти долаєш цей відрізок, розумієш: справа не тільки у сходженні, а й у житті загалом. Проходиш шлях – і доходиш до своєї мети. Тоді відчуваєш, наскільки ти живий і справжній", – розповів захисник, коментуючи здобутий під час подорожі досвід.

Нагадаємо, картину знімали в Україні та Танзанії, а одним з композиторів до неї виступив Євген Філатов, також відомий як The Maneken.

