Славія і Дзідзьо були одружені 20 років.

Українські артисти Славія і Дзідзьо нещодавно ошелешили всю Україну заявою про своє розлучення. Ще деякий час вони публічно з'ясовували стосунки, показували брудну білизну і навіть звучали натяки на невірність Михайла Хоми.

Але зараз Славія вважає, що їхні стосунки з екс-чоловіком стали ніжнішими, ніж були в останні роки спільного життя. Тому вона не виключає, що вони знову можуть зійтися.

"У житті все можливо. Я ні від чого не відхрещуюся, бувають різні періоди в житті. Люди можуть змінювати свої думки, все в житті можливо", - сказала Слава в програмі "Зірковий шлях".

Читайте такожЕллерт не встояв перед Мішиною в міні-сукні (фото)Також вона прокоментувала історію зі співачкою Олею Цибульською, яку якийсь період звинувачували в тому, що саме вона зруйнувала сім'ю. За словами Славії, в житті Дзідзьо і Оля не спілкуються так тісно, як говорять про це на телебаченні.

"Насправді, вони не спілкувалися всі ці роки, бо це здається, ніби вони друзі. Насправді Оля до Михайла так здалеку, на "ви", як то кажуть. Вона в особистій розмові тримається з ним дуже толерантно, тільки коли виходить на сцену, на камеру вона дозволяє собі все що попало. Він навіть дивується, як так може бути: "Вона мене підставляє і робить такі речі, що я не знаю, як реагувати", — додала Слава.

Нагадаємо, раніше Дзідзьо розповів, як поділив майно з екс-дружиною.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич