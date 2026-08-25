'Джентльмени' Гая Річі отримали продовження ще до прем'єри нового сезону

Вихід нових епізодів серіалу запланований на 3 вересня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix представив перший повний трейлер другого сезону кримінального серіалу "Джентльмени" (The Gentlemen) від знаменитого режисера та продюсера Гая Річі.

Прем’єра нових епізодів серіалу запланована на 3 вересня 2026 року.

"Амбіції неможливо приборкати… Коли Боббі стає на заваді розширенню кримінальної імперії, Едді та Сьюзі постають перед вибором: підкоритися чи зробити свій хід", – йдеться в описі до трейлера.

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"Джентльмени", 2-й сезон: трейлер і сюжет

Як пише Variety, у другому сезоні Едді Хорніман (Тео Джеймс), англійський аристократ, який опинився втягнутим у кримінальний бізнес, і Сьюзі Гласс (Кая Скоделаріо), впливова фігура злочинного світу, продовжать розвивати свою справу вже за межами Великої Британії.

Вони вирушать до Італії. Паралельно Едді зміцнюватиме свої позиції не лише у злочинному світі, а й серед британської аристократії. Однак нові амбіції приведуть його до небезпечного протистояння з впливовими кримінальними фігурами.

До своїх ролей повернуться Рей Вінстон, Гаррі Гудвінс, Джоелі Річардсон, Деніел Інгс, Жасмін Блекбороу та Вінні Джонс. Також у другому сезоні з’являться Джанкарло Еспозіто, Майкл Ву, Рубі Сір та Пірс Квіглі.

Серед новачків акторського складу – Бенджамін Клементайн, Бенедетта Поркаролі, Амра Малассі, Тайлер Конті, професійний боксер Кріс Юбенк-молодший та ведуча "Острова кохання" Майя Джама.

Новий сезон складатиметься з восьми епізодів.

Серіал "Джентльмени" продовжили на 3-й сезон: що відомо

За інформацією видання, серіал офіційно отримав продовження на третій сезон, який наразі перебуває на стадії підготовки до виробництва. Сценарії поки що не завершені, а новий акторський склад ще не затверджено, незважаючи на чутки, що з’явилися раніше, про участь Меган Маркл. Зйомки мають розпочатися найближчим часом.

"Амбіції "Джентльменів" зросли, світ серіалу розширився, а наслідки стали серйознішими. Третій сезон здавався неминучим, і я з нетерпінням чекаю на можливість ще сильніше розширити його межі", – заявив Гай Річі.

Річі також повернеться в якості режисера третього сезону. Сценарій він напише спільно з Метью Рідом.

Нагадаємо,"Джентльмени" – кримінальний серіал Гая Річі, заснований на його однойменному фільмі 2019 року. У центрі сюжету – аристократ Едді Хорніман, який після смерті батька успадковує сімейний маєток і несподівано виявляє, що він є частиною величезної імперії з виробництва та продажу марихуани. Намагаючись зберегти сімейний статок, Едді опиняється втягнутим у світ британської злочинності, де стикається з впливовими кримінальними угрупованнями та Сьюзі Гласс – представницею наркобізнесу.

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