'Джентльмени' Гая Річі отримали продовження ще до прем'єри нового сезону

Стрімінговий сервіс Netflix представив перший повний трейлер другого сезону кримінального серіалу "Джентльмени" (The Gentlemen) від знаменитого режисера та продюсера Гая Річі.

Прем’єра нових епізодів серіалу запланована на 3 вересня 2026 року.

"Амбіції неможливо приборкати… Коли Боббі стає на заваді розширенню кримінальної імперії, Едді та Сьюзі постають перед вибором: підкоритися чи зробити свій хід", – йдеться в описі до трейлера.

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"Джентльмени", 2-й сезон: трейлер і сюжет

Як пише Variety, у другому сезоні Едді Хорніман (Тео Джеймс), англійський аристократ, який опинився втягнутим у кримінальний бізнес, і Сьюзі Гласс (Кая Скоделаріо), впливова фігура злочинного світу, продовжать розвивати свою справу вже за межами Великої Британії.

Вони вирушать до Італії. Паралельно Едді зміцнюватиме свої позиції не лише у злочинному світі, а й серед британської аристократії. Однак нові амбіції приведуть його до небезпечного протистояння з впливовими кримінальними фігурами.

До своїх ролей повернуться Рей Вінстон, Гаррі Гудвінс, Джоелі Річардсон, Деніел Інгс, Жасмін Блекбороу та Вінні Джонс. Також у другому сезоні з’являться Джанкарло Еспозіто, Майкл Ву, Рубі Сір та Пірс Квіглі.

Серед новачків акторського складу – Бенджамін Клементайн, Бенедетта Поркаролі, Амра Малассі, Тайлер Конті, професійний боксер Кріс Юбенк-молодший та ведуча "Острова кохання" Майя Джама.

Новий сезон складатиметься з восьми епізодів.

Серіал "Джентльмени" продовжили на 3-й сезон: що відомо

За інформацією видання, серіал офіційно отримав продовження на третій сезон, який наразі перебуває на стадії підготовки до виробництва. Сценарії поки що не завершені, а новий акторський склад ще не затверджено, незважаючи на чутки, що з’явилися раніше, про участь Меган Маркл. Зйомки мають розпочатися найближчим часом.

"Амбіції "Джентльменів" зросли, світ серіалу розширився, а наслідки стали серйознішими. Третій сезон здавався неминучим, і я з нетерпінням чекаю на можливість ще сильніше розширити його межі", – заявив Гай Річі.

Річі також повернеться в якості режисера третього сезону. Сценарій він напише спільно з Метью Рідом.

Нагадаємо,"Джентльмени" – кримінальний серіал Гая Річі, заснований на його однойменному фільмі 2019 року. У центрі сюжету – аристократ Едді Хорніман, який після смерті батька успадковує сімейний маєток і несподівано виявляє, що він є частиною величезної імперії з виробництва та продажу марихуани. Намагаючись зберегти сімейний статок, Едді опиняється втягнутим у світ британської злочинності, де стикається з впливовими кримінальними угрупованнями та Сьюзі Гласс – представницею наркобізнесу.

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