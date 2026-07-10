Netflix показав трейлер 2 сезону серіалу 'Джентльмени' від Гая Річі

Продовження хітового кримінального серіалу вийде 3 вересня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер другого сезону кримінально-комедійного серіалу "Джентльмени" (The Gentlemen) від Гая Річі, що є спінофом його ж однойменного фільму 2020 року.

У новому сезоні колишній миротворець ООН Едді Горніман, він же "Герцог", який отримав у спадок бізнес, пов'язаний з наркоімперією головного героя оригінального фільму, продовжить здобувати позиції у новій для себе справі. Для зростання своєї імперії він вирішить розширити вплив за межі країни та кине виклик італійській мафії.

До головних ролей у новому сезоні серіалу повернулися Тео Джеймс ("Пограбування: План "Лондон", франшизи "Інший світ", "Дивергент", серіали "Абатство Даунтон", "Білий лотос", "Дружина мандрівника у часі") та Кая Скоделаріо (серіал "Молокососи", франшиза "Той, що біжить лабіринтом", фільми "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки", "Красивий, поганий, злий", "Обитель зла: Раккун-Сіті").

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Також у шоу задіяні Вінні Джонс ("Карти, гроші, два стволи", "Великий куш", "Євротур"), Деніел Інґс (серіали "Корона", "Чорне дзеркало", "Лицар сімох королівств"), Рей Вінстон ("Відступники", "Холодна гора", "Чорна вдова"), Джанкарло Еспозіто (серіали "Пуститися берега", "Мандалорець", "Калейдоскоп") та інші.

Серед нових імен у касті – Х'ю Бонневілль (франшиза "Пригоди Паддінгтона", серіали "Абатство Даунтон", "Агентство"), Мікеле Морроне (франшиза "365", "Непокірна Еліс", "Служниця"), Серджо Кастеллітто ("Конклав"), Бенджамін Клементин ("У руках Данте", франшиза "Дюна") та інші.

Другий сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів, які стануть доступні всі одночасно 3 вересня 2026 року.

Нагадаємо, перший сезон "Джентльменів" вийшов на Netflix у березні 2024 року та отримав схвальні відгуки.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 75% схвалення від критиків і 84% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 66 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 7,1 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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