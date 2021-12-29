Раніше творці фільму не планували запрошувати письменницю на тлі її скандальних заяв.

У спецепізоді "Гаррі Поттер через 20 років: Повернення в Хоґвартс" актори обговорюватимуть, наскільки сильно книги Джоан Роулінг вплинули на них особисто. У кадрі з’явиться й сама письменниця.

Про це пише газета The Independent.

За даними видання, спочатку актори розкажуть про те, як творчість письменниці вплинула на тисячі людей, а також про власне хвилювання перед виходом нових книг.

"Одна з причин, чому я так захоплююся Роулінг, - це її здатність повернути людям любов до читання", - говорить Деніел Редкліфф в епізоді.

Читайте такожПровідні ліги з квідичу змінять назву, щоб дистанціюватися від Джоан РоулінгАктори також обговорять, як творцям фільму було складно знайти хлопчика на роль Гаррі Поттера. Тільки після цього у кадрі з'явиться сама Роулінг. Вона розповідає, як їм сподобався Редкліфф на пробах.

Однак спочатку творці спецепізоду відмовлялися запрошувати Роулінг на зйомки на тлі звинувачень письменниці у трансфобі після серії скандальних твітів.

Нагадаємо, що спецепізод "Повернення до Хоґвартсу" вийде 1 січня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше стримінговий сервіс HBO Max опублікував трейлер спеціального епізоду "Гаррі Поттер: повернення до Хогвартсу", знятого до 20-ї річниці виходу першого фільму про Гаррі Поттера.

Вас також можуть зацікавити новини: