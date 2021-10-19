Актриса Анджеліна Джолі прийшла на прем'єру в супроводі п'ятьох дітей, а Сальма Хаєк – з донькою.

Увечері в понеділок, 18 жовтня, в Лос-Анджелесі відбулася довгоочікувана прем'єра супергеройського фільму "Вічні" від студії Marvel.

Представити картину разом з режисеркою стрічки Хлоєю Чжао прийшли актори, які виконали у фільмі головні ролі.

Зокрема, на прем'єрі можна було помітити Анджеліну Джолі. Вона з'явилася у супроводі своїх п'ятьох дітей: 20-річного Меддокса, 16-річної Захари, 15-річної Шайло та 13-річних Вів'єн і Нокс.

Анджеліна одягла коричневу сукню Balmain та доповнила образ незвичайним золотим аксесуаром, що прикрасив її підборіддя.

Актриса Сальма Хаєк теж прийшла на прем'єру не одна, а зі своєю 14-річною донькою Валентиною Паломою.

На публіці Хаєк з'явилася у чорно-золотій сукні Gucci з глибоким декольте.

Крім них на прем'єрі "засвітилися" зірки "Гри престолів" Кіт Харінгтон та Річард Медден й багато інших:

Фільм "Вічні" від студії Marvel: що відомо про стрічку

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Режисером картини виступила Хлоя Чжао. Вона написала сценарій разом з Патріком Берлі та братами Раяном й Меттью Фірпогіеп.

Головні ролі виконали Джемма Чан, Річард Медден, Кумейл Нанджіані, Лія Макх'югіеп, Браян Тайрі Генрі, Лорен Рідлофф, Баррі Кеоган, Дон Лігіеп, Гіл Бірмінгем, Харіш Пательгіеп, Кіт Харінгтон, Сальма Хаєк та Анджеліна Джолі.

Сюжет. Фільм оповідає про те, як безсмертна інопланетна раса, через тисячі років виходять з тіні, щоб захистити Землю від своїх злих побратимів, Девіантів.

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Автор: Катерина Шварц