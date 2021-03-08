Глава компанії Seven Bucks Productions Хірам Гарсія розповів, що кінофраншиза "Джуманджі" отримає четверту частину.
Про це він заявив в інтерв'ю ComicBook.
У новому фільмі продюсерська компанія хоче реалізувати "дійсно велику ідею". При цьому Гарсія деталей проекту розкривати не став.
"Це один з наших найулюбленіших проектів, над яким потрібно працювати, і він готується до запуску", - заявив він.
Кінофраншиза "Джуманджі": що відомо
Фільм "Джуманджі" Джо Джонстона вийшов на великі екрани в 1995 році. Рімейки "Джуманджі: Поклик джунглів" і "Джуманджі: Новий рівень" з Дуейном Джонсоном і Кевіном Хартом в головних ролях виходили в 2017 і 2019 роках.
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