Артист зробив колаборацію з багатьма відомими артистами.

Британський співак Елтон Джон 22 жовтня випустить альбом The Lockdown Sessions за участю відомих артистів.

Джон записав треки в колаборації з такими зірками як Дуа Ліпа, Lil Nas X, Майлі Сайрус, Едді Веддер, Gorillaz, Young Thug, Нікі Мінаж, Ріна Саваяма, Стіві Вандер та інші.

Відомо, що музикант працював над цим альбомом півтора року. Але через пандемію коронавірусу йому довелося призупинити концертну діяльність і, зрозуміло, він так і не зміг раніше випустити цей альбом.

"Деякі записи доводилося проводити віддалено, через Zoom, чого я, очевидно, ніколи раніше не робив. Деякі сесії були записані відповідно до дуже суворих правил безпеки: робота з іншим артистом велася через скляний екран", - написав Елтон Джон в Instagram.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич