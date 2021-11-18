Життя в Парижі не може бути нудним і буденним, Емілі наздоженуть бурхливі романи й нові помилки.

Стрімінгова платформа Netflix опублікувала ще один офіційний трейлер другого сезону гучного серіалу "Емілі в Парижі". Головній героїні пощастить зустріти нову любов і зрозуміти, хто для неї важливіше - кухар Габріель або інший чоловік.

Дивовижний трейлер відкрив завісу одразу декількох інтриг. Емілі продовжить дружити з подругою, у якої вона забрала Габріеля. Без драми й напружених ситуацій не обійдеться - героїні серіалу знову і знову будуть опинятися на межі.

Стервенна начальниця Емілі, як показано в трейлері, змінить гнів на милість і навіть почне давати їй поради. Життя в Парижі не може бути нудним, без помилок і бурхливих романів в цьому місті просто не обійтися.

Прем'єра другого сезону "Емілі в Парижі" відбудеться на Netflix вже 22 грудня. Відомо, що цього разу на глядачів чекає 10 серій.

Нагадаємо, в першому сезоні Емілі довелося переїхати з США до Франції. У Парижі вона зіткнулася з проблемами - майже одразу ж героїня розлучилася зі своїм хлопцем, на роботі її ледь не зробили вигнанкою, а після всього цього вона закохалася в чарівного кухаря Габріеля, який виявився невільним.

Більш того, Емілі, сама того не розуміючи, стає третьою зайвою і заводить дружбу з дівчиною, яка зустрічається з об'єктом її бажання. Інтриги, романтика, нові подруги й бурхливі романи - все це щедро "приправлено" красою Парижа і неймовірно стильними образами головної героїні.

Головну роль, звичайно ж, зіграє Лілі Коллінз. До неї приєднаються Філіппіна Леруа, Ешлі Пак, Лукас Браво, Кейт Уолш, Самюель Арнольд, Брюно Гуері, Камілль Раза, Вільям Абаді, Жан-Крістоф Буве та інші актори.

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Автор: Поліна Кузенко