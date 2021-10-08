Сингл MAMMAMIA увійде в сет-лист під час світового турне групи в 2022 році.

Італійська рок-група Måneskin випустила свій сингл під назвою MAMMAMIA, який став першим після перемоги на Євробаченні з піснею Zitti E Buoni.

Команда з Риму все ж знайшла час для створення синглу між попаданням в топ-40 США, появою на обкладинці Vanity Fair Italia і продажем квитків на концерти світового турне.

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Сингл MAMMAMIA увійде в сет-лист під час світового турне групи в 2022 році, повідомляється на сайті eurovision.

В Instagram група також прокоментувала вихід нової пісні: "MAMMAMIA виходить зараз (+ з-під контролю)".

Нагадаємо, що пісні групи Wanna be Your Slave і кавер-версія Beggin' отримали колосальний успіх у всьому світі.

Що відомо про групу Måneskin

Måneskin-рок-група з Риму, до складу якої входять вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анджеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торчіо. Колектив існує з 2016 року.

Група стала відомою після того, як в 2017 році посіла друге місце в одинадцятому сезоні італійського шоу талантів X Factor.

У 2017 році був випущений дебютний сингл групи під назвою Chosen, який займав 2-е місце в італійському чарті. Пізніше пісня увійшла в дебютний міні-альбом, який вийшов в середині грудня 2017 року.

Дебютний студійний альбом групи Il ballo della vita, що вийшов в 2018 році, досяг 1-го місця в чартах Італії і потрапив в хіт-паради ще кількох європейських країн.

Цього року Måneskin виступив на культовому італійському музичному фестивалі Sanremo з піснею Zitti E Buoni і завоював там перше місце. На правах переможця учасники групи представляли Італію на Євробаченні 2021 в Роттердамі і здобули там перемогу з вражаючими 524 очками.

Концерт Måneskin в Києві

Група Måneskin дасть концерт 7 березня 2022 року в київському клубі Stereoplaza. Продаж квитків стартував 30 вересня.

Автор: Ірина Погоріла