Голлівудські зірки могли б знову з'явитися разом на екранах. Режисер Джозеф Косинські пояснив, як це зробити.

Бред Пітт роздумує над сиквелом фільму "Формула-1" (F1: The Movie). Компанія Apple вже почала переговори про можливе продовження гоночної драми після її старту з касовими зборами в 166 мільйонів доларів по всьому світу (при бюджеті в ~200 мільйонів).

"Я б хотів знову сісти за кермо, кажучи егоїстично", - заявив якось Пітт у контексті потенційного продовження, пише Variety. Актор повідомив, що фільм має бути зосереджений на Джошуа Пірсі - персонажі Дамсона Ідріса - і решті команди, яка бореться за чемпіонство. Що стосується ролі Сонні (персонажа самого Пітта), він не впевнений.

"Ймовірно, Сонні десь на соляних рівнинах Бонневілля, ставить рекорди швидкості або щось на кшталт того. Так що поки точно сказати не можу. Зараз я просто радий до нестями, що щось подібне може об'єднувати людей. У цьому і є сила подібного кіно", - наголосив він.

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Режисер "Формули-1" Джозеф Косінскі вже висловлювався про можливе продовження, яке могло б возз'єднати Пітта з його партнером по фільму "Інтерв'ю з вампіром" Томом Крузом. Круз з'явився на прем'єрі "Формули-1" в Лондоні, щоб підтримати друга. Косинські навіть припустив, що сиквел міг би стати кросовером із фільмом Круза "Дні грому", де він грав гонщика NASCAR.

"Ну, якщо говорити зараз, то це міг би бути Коул Трікл - персонаж Тома Круза з "Днів грому" - і ми дізнаємося, що в нього і Сонні Хейза (героя Пітта) є спільне минуле. Вони колись були суперниками, може, перетиналися... Я чув про епічні перегони на картингах між Бредом і Томом під час зйомок "Інтерв'ю з вампіром", і хто б відмовився побачити їх лоб в лоб на трасі?", - розповів Косінскі в одному з інтерв'ю.

Спочатку Косинські планував об'єднати Пітта і Круза у своїй версії фільму "Ford проти Ferrari". Актори збиралися самі виконувати всі гоночні сцени, але студія не схвалила бажаний бюджет. У результаті фільм зняв Джеймс Менголд із Крістіаном Бейлом і Меттом Деймоном.

Хоча Пітт якось зізнався, що була й інша причина, через яку їхній проект не відбувся: "Ми з Томом у якийсь момент справді були в проєкті "Ford проти Ferrari" з Джо як режисером. Це було за 10 років до того, як фільм зняли ті, хто в підсумку зробив його чудовим. Суть у тому, що ми обидва хотіли водити. Том хотів грати Керролла Шелбі, а я - Кена Майлза. Але коли він зрозумів, що у Шелбі буде мало водіння у фільмі, все розвалилося. Тож не знаю, як це працюватиме в потенційному сиквелі "Формули-1", але ми спробуємо".

Інші новини, в яких фігурує Бред Пітт і Том Круз

Раніше УНІАН повідомляв, що в Лос-Анджелесі "обчистили" будинок Бреда Пітта. У цей момент актор перебував за кордоном, у рекламному турі фільму "F1: Фільм" (F1: The Movie), де зустрівся з Томом Крузом.

Том Круз, своєю чергою, вже цього року має отримати свій перший "Оскар" - " за видатні досягнення в житті, внесок у розвиток кінематографічних мистецтв і наук або видатні заслуги перед Академією".

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