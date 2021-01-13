Головну роль у фільмі виконала Іванна Сахно - українка, яка поступово підкорює Голівуд.

На 28 січня 2021 року в українських кінотеатрах запланований старт прокату трилера "Пік страху" (оригінальна назва - Let it Snow) виробництва київської кінокомпанії Solar Media Entertainment, що став англомовним дебютом для українського сценариста та режисера Станіслава Капралова.

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Особливостей у цього фільму так багато, що ми разом з Вольга Україна вирішили розповісти докладніше про новий український фільм, який був придбаний для багатьох зарубіжних ринків, включаючи США і Великобританію.

Про що фільм і яка ідея була в основі

Події фільму розгортаються в Грузії. Американська пара сноубордистів, любителів фрірайду Мія та Макс відправляються на різдвяні канікули в далеку для них країну. Але на закоханих чекає куди більша небезпека, ніж вони могли собі уявити, і в якийсь момент Мії доводиться не тільки боротися за власне виживання, а й спробувати знайти свого бойфренда, якого забрав таємничий "вершник в чорному".

За визнанням режисера Станіслава Капралова, ідея "Піка страху" виникла з розмови зі знайомим наприкінці 2018 року. Бесіда повернула в несподіване русло, з обговоренням інституту сучасної "кровної помсти". І натхненний Капралов почав створювати розповідь, яка була би зрозумілою кожному глядачеві - будь то українець, грузин, американець чи японець. Напрацювання вразили продюсера Сергія Лавренюка, який тут же дав "зелене світло" на виробництво фільму.

Кастинг "Піка страху"

Творці фільму від початку планували знімати свій трилер англійською мовою з міжнародною групою акторів. На головну роль тендітної, але стійкої Мії була запрошена киянка Іванна Сахно, яка кілька років тому переїхала до США, де вона зараз будує голлівудську кар'єру. Дівчина вже зіграла в фантастиці "Тихоокеанський рубіж 2", комедії "Шпигун, який мене кинув", шоу HBO "Меломанка". Безумовно, в локалізованому варіанті стрічки Іванна самостійно озвучила роль Мії українською мовою.

Роль Макса дісталася харизматичному європейському акторові Алексу Гафнеру, що грав раніше у Рідлі Скотта та Віма Вендерса. Роль загадкового менеджера готелю зіграла уродженка Тбілісі Тінатін Далакішвілі, відома в першу чергу за режисерськими роботами Анни Мелікян "Зірка" та "Фея".

Про локації фільму і зйомки

Первісна ідея полягала в тому, щоб зняти фільм в українських Карпатах, що спростило б виробництво. Проте Станіслав Капралов був захоплений красою гірськолижних курортів в Гудаурі, і було вирішено, що команда буде розвідувати не тільки Україну, а й Грузію.

Творці "Піка страху" був вражені не тільки красою грузинських гір, а й швидко усвідомили, що атмосфера локації ідеально підходить до тональності фільму. Ці місця були просякнуті багатовіковою історією, а стародавні руїни тут були сусідами з фешенебельними готелями й сучасними підйомниками. Незабаром було вирішено зняти фільм в Гудаурі. Невелика творча група тричі побувала на місці з метою вивчення місцевості перед зйомками, щоб розробити ретельний режисерський план і щоб бути максимально підготовленими до всіх потенційних форс-мажорів.

Проте, під час безпосередніх зйомок імпровізацій було не уникнути через непередбачуваність погодних умов. Від групи було потрібно реагувати максимально швидко і чітко перед усіма викликами. А їх було багато, адже ранок могли починати зі зйомок на висоті 2, 5 тисяч метрів над рівнем моря, а до вечора піднятися ще вище - до 3,5 або 4,5 тисячі метрів. Не дивно, що команда витратила багато часу і зусиль на пре-продакшн фільму, щоб уникнути нещасних випадків, і змогла зняти трилер за 21 день.

Перші реакції

"Пік страху" однозначно виділився в порядку денному, коли півроку тому з'явилася інформація, що для США фільм куплений великою американською студією Lionsgate, і більш того - його побачать глядачі не тільки України і Штатів, а й Великобританії, Польщі, Південної Кореї, Японії. Британці побачать фільм також цієї зими, і з цієї нагоди постійний автор впливового видання "The Guardian" Леслі Фелперін опублікувала рецензію на "Пік страху", назвавши його "сезонним трилером, який зігріє душі фанатів переляку", а також зазначила його "вражаючі локації, сильне використання звуку і захоплюючих образів".

В Україні трилер вперше побачили на осінньому кінофестивалі "Молодість" під час закритого попередньому показі, адже зірка стрічки Іванна Сахно тоді змогла прилетіти зі Штатів до Києва, де стала членом журі фестивалю. А в українських кінотеатрах "Пік страху" стартує вже 28 січня, тож любителям полоскотати собі нерви залишилося чекати зовсім недовго.

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Автор: УНІАН