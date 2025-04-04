Головні ролі у фільмі зіграли Джон Кразінські, Наталі Портман, Донал Глісон та Ейса Гонсалес.

Кінокомпанія Apple TV+ показала перший трейлер пригодницького фільму-пограбування "Фонтан молодості" (Fountain of Youth) від режисера Гая Річі ("Карти, гроші, два стволи", "Великий куш", "Джентльмени", "Гнів людський").

В центрі сюжету фільму – відчужені рідні брат і сестра, які об’єднуються, щоб відшукати знаменитий Фонтан молодості. Легенда, якій вже кілька тисяч років, розповідає про магічне джерело, яке відновлює молодість кожного, хто з нього п'є.

Головні ролі у фільмі зіграли Джон Кразінські ("Тихе місце", "Уявні друзі", серіал Офіс"), Наталі Портман ("Леон", "Чорний лебідь", франшизи "Зоряні війни", "Тор"), Донал Глісон ("Ex Machina", франшизи "Гаррі Поттер", "Зоряні війни"), Ейса Гонсалес ("На драйві", "Міністерство неджентльменської війни", серіал "Проблема трьох тіл"), Лаз Алонсо ("Гнів людський", серіал "Хлопаки"), Кармен Іджого ("Фантастичні звірі і де їх шукати", "Чужий: Заповіт", серіал "Пінгвін") та інші.

Відео дня

Фільм вийде 23 травня 2025 року онлайн на Apple TV+.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2025 року на платформі Paramount+ відбулася прем'єра нового кримінально-драматичного серіалу "Мобленд" від Гая Річі, головну роль в якому зіграв британський актор Том Гарді (трилогія "Веном", "Божевільний Макс: Дорога люті", "Байкери").

Також наразі Гай Річі працює ще над двома повнометражними фільмами – бойовиком "В сірій зоні" з Генрі Кавіллом (франшиза "Людина зі сталі", "Міністерство неджентльменської війни", серіал "Відьмак"), Джейком Джилленголом ("Донні Дарко", "Горбата гора", "Людина-павук: Далеко від дому") та Ейсою Гонсалес ("На драйві", "Міністерство неджентльменської війни", серіал "Проблема трьох тіл"), а також драмою "Дружина і пес" з Бенедиктом Камбербетчем ("У руках пса", франшиза "Доктор Стрендж", серіал "Шерлок"), Розамунд Пайк ("Загублена", "Солтберн", серіал "Колесо часу") і Ентоні Гопкінсом ("Мовчання ягнят", "Батько", франшиза "Тор").

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