У Франції завершився 74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль. Головний приз - "Золоту пальмову гілку" - отримав фільм "Титан" французького режисера Джулії Дюкорно.
And the Palme d’or winner is Julia DUCOURNAU for TITANE#Cannes2021#Awards#PalmedOr#TITANEpic.twitter.com/JHyqI8TUwx— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 17, 2021
Стрічка стала однією із найскандальніших у конкурсній програмі. Фільм розповідає про дівчину, яка серед іншого займається сексом з машинами, вагітніє від них, а також жорстоко вбиває людей.
Другу за значущістю нагороду фестивалю - гран-прі - отримали одразу два проекти. Фільм фінського режисера Юхо Куосманена "Купе номер шість" та іранського режисера Асгара Фархаді "Герой".
Читайте такожУ Франції відкрився 74-й Каннський кінофестиваль (фоторепортаж)Кращим режисером визнали Леоса Каракса, який зняв стрічку "Аннетт".
Кращим актором став Калеб Лендрі Джонс, який зіграв у фільмі "Нітрам" австралійського режисера Джастіна Курзеля. Приз за кращу жіночу роль одержала Ренате Рейнсве за картину норвезького режисера Йоакіма Трієра "Найгірша людина у світі".
Нагороду від суддів розділили фільми "Пам'ять" тайського режисера Апічатпонга Вірасетакула і "Коліно Ахеда" ізраїльського режисера Надава Лапіда.
Кращим сценарієм стала робота японського режисера і сценариста Рюсуке Хамагуті - "Сядь за кермо моєї машини".
Почесну "Золоту пальмову гілку" отримав італійський актор і режисер Марко Беллоккьо.
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