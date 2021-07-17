Стрічка стала однією із найскандальніших у конкурсній програмі.

У Франції завершився 74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль. Головний приз - "Золоту пальмову гілку" - отримав фільм "Титан" французького режисера Джулії Дюкорно.

Стрічка стала однією із найскандальніших у конкурсній програмі. Фільм розповідає про дівчину, яка серед іншого займається сексом з машинами, вагітніє від них, а також жорстоко вбиває людей.

Другу за значущістю нагороду фестивалю - гран-прі - отримали одразу два проекти. Фільм фінського режисера Юхо Куосманена "Купе номер шість" та іранського режисера Асгара Фархаді "Герой".

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Кращим актором став Калеб Лендрі Джонс, який зіграв у фільмі "Нітрам" австралійського режисера Джастіна Курзеля. Приз за кращу жіночу роль одержала Ренате Рейнсве за картину норвезького режисера Йоакіма Трієра "Найгірша людина у світі".

Нагороду від суддів розділили фільми "Пам'ять" тайського режисера Апічатпонга Вірасетакула і "Коліно Ахеда" ізраїльського режисера Надава Лапіда.

Кращим сценарієм стала робота японського режисера і сценариста Рюсуке Хамагуті - "Сядь за кермо моєї машини".

Почесну "Золоту пальмову гілку" отримав італійський актор і режисер Марко Беллоккьо.

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Автор: Катерина Комолова