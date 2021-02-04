Група представила три пісні / instagram.com/suspilne.eurovision
Група Go_A представила фрагменти трьох пісень "Шум", "Рано" і "Церковка".
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"Три пісні групи Go-A, які брали участь у Національному відборі на Євробачення-2021. Журі вже зробило свій вибір, а яку обрали б ви? Скоро дізнаємося рішення", - йдеться в публікації в Instagram.
Варто відзначити, що вибирати пісню будуть члени журі - Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін, Дмитро Хоркін.
При цьому українці обурені, що їм не показали фрагменти цих трьох пісень і не надали права вибору.
Шум
Рано
Євробачення-2021: що відомо
- Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні
- Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня
- Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі
- Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні
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