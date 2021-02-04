На початку лютого журі вже обрали найкращу пісню.

Група Go_A представила фрагменти трьох пісень "Шум", "Рано" і "Церковка".

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"Три пісні групи Go-A, які брали участь у Національному відборі на Євробачення-2021. Журі вже зробило свій вибір, а яку обрали б ви? Скоро дізнаємося рішення", - йдеться в публікації в Instagram.

Варто відзначити, що вибирати пісню будуть члени журі - Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін, Дмитро Хоркін.

При цьому українці обурені, що їм не показали фрагменти цих трьох пісень і не надали права вибору.

Шум

Рано

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Автор: Діана Могилєвич