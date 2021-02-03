Українці обурені, що їм не показали фрагменти цих трьох пісень й не надали права вибору.

Журі вже обрало пісню українського гурту Go-A для виступу на Євробаченні 2021, але оголосять її лише в березні.

Про це йдеться на сторінці suspilne.eurovision в Instagram.

"Група представила три пісні, але якою буде конкурсна композиція – почуємо в березні. Цікаво, чи схожа вона на "Solovey", - йдеться у повідомленні.

У мережі обурені, пишуть про непрозорість конкурсу. Українці обурені, що їм не показали фрагменти цих трьох пісень і не надали права вибору. "Це дивно... Могли б хоч опублікувати фрагменти якісь, щоб бачити реакцію народу і хоч трохи прислухатися", "А як же прерогатива думки народу - хіба не вона в основі голосування?",- пишуть в коментарях.Читайте такожСтало відомо, які країни візьмуть участь у Євробаченні-2021

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Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні.

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Автор: Ольга Робейко