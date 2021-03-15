У першому етапі "вокальних боїв" на шоу "Голос країни-11" вийшли ще дві учасниці команди Монатіка - солістка ансамблю "Танці з зірками" KOLA та диспетчерка Катерина Гладій зі Львова.
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Їхній тренер зробив вибір на користь KOLA: «Я піду далі з KOLA тому, що я знаю, як це складно знову і знову знаходити віру в себе».
«Перехопити» Катерину у свою команду захотіли й Кароль, і Дорофєєва. Дівчина обрала команду Тіни й зайняла місце раніше вкраденого Романа Семенчука.
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