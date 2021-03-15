У неділю, 14 березня, відбувся перший ефір вокальних боїв на шоу «Голос країни-11».
Відкривала його команда Монатіка. Так, у вокальній битві зійшлися Ірина Бояркіна та Тьома Паучек.
Читайте також"Голос країни-11": самородок із села вразив суддів шоу (фото, відео)Вони виконали пісню "Там, де ми є" гурту "Антитіла". Тренери зазначили, що вокалісти гарно спрацювали у парі.
«Я хочу подякувати вам. Для мене велика честь працювати з такими людьми... Тьомо, ти як професіонал ще не відкрився на шоу»,- обрав Монатік Паучека.
У тренерів був шанс «крадіжки» - забрати у свою команду Ірину. І її перехопила Надя Дорофєєва.
«Я дуже рада», - сказала Бояркіна.
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