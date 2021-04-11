Хто повернувся на шоу &quot;Голос країни&quot;? / фото 1+1

У неділю, 11 квітня, стартував чвертьфінал шоу «Голос країни-11». У цьому ефірі стали відомі імена учасників, які повернулися в проект.

До команди Олега Винника глядачі повернули рокера Андрія Кудінова.

Андрій Кудінов / фото instagram.com/goloskrainy_official

Другий шанс на шоу глядачі подарували Денису Калитовському з команди Тіни Кароль.

Денис Калитовський / фото instagram.com/goloskrainy_official

Монатік знову побачить у своїй команді найзворушливіший голос сезону Анастасію Буханцову.

Анастасія Буханцова / фото instagram.com/goloskrainy_official

Команда Дорофєєвої знову відчиняє двері для Сергія Лазановського.

Сергій Лазановський / фото instagram.com/goloskrainy_official

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Автор: Ольга Робейко