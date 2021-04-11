Хто повернувся на шоу "Голос країни"? / фото 1+1
У неділю, 11 квітня, стартував чвертьфінал шоу «Голос країни-11». У цьому ефірі стали відомі імена учасників, які повернулися в проект.
До команди Олега Винника глядачі повернули рокера Андрія Кудінова.
Андрій Кудінов / фото instagram.com/goloskrainy_official
Другий шанс на шоу глядачі подарували Денису Калитовському з команди Тіни Кароль.
Денис Калитовський / фото instagram.com/goloskrainy_official
Монатік знову побачить у своїй команді найзворушливіший голос сезону Анастасію Буханцову.
Анастасія Буханцова / фото instagram.com/goloskrainy_official
Команда Дорофєєвої знову відчиняє двері для Сергія Лазановського.
Сергій Лазановський / фото instagram.com/goloskrainy_official
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