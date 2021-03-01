Дівчині вдалося розвернути два тренерські крісла.

На сцену "Голосу країни-11" вийшла колишня наркозалежна з Миколаєва, 19-річна Анна Гадомич.Читайте також"Голос країни-11": перший учасник шостого ефіру неабияк вразив суддів (фото, відео)

Дівчина на шоу проникливо заспівала пісню Алли Пугачової "Позови меня с собой" і розвернула до себе крісла Дмитра Монатіка та Наді Дорофєєвої.

"Своїм прикладом ви показуєте, що серед всіх наркотиків є той найголовніший, який може виручити – музика", - сказав MONATIK, якого дівчина й обрала як зіркового тренера.

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Автор: Ольга Робейко