У вокальному двобої зійшлися Анна Шері та Роман Семенчук.

Запалила на сцені нового випуску шоу «Голос країни-11» й команда Олега Винника.

Читайте такожКоманда Монатіка відкрила ефір "Голосу країни-11": хто переміг у першій вокальній битвіУ вокальному двобої зійшлися Анна Шері та Роман Семенчук, виконавши пісню Roxette Listen to your heart.

«Аню, я за вас», - сказала Тіна Кароль. «Думаю, що Роман погодиться, коли я скажу: «Аню, я обираю тебе», - зробив свій вибір Винник.

Та Кароль врятувала Семенчука від вильоту із шоу, «вкравши» його.

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Автор: Ольга Робейко