Хлопець приєднався до команди Дорофєєвої.

25-річний Сергій Лазановський з Івано-Франківська прийшов на шоу «Голос країни-11».

Хлопець заспівав хіт Calum Scott - U are the reason і розвернув крісла двох тренерів - Олега Винника та Наді Дорофєєвої.

«Це було дуже зворушливо», - прокоментувала виступ хлопця Надія.

«Такі пацани, як ти мають бути прикладом для пацанів, для дівчаток», - сказав Винник.

Читайте такожДиспетчерка зі Львова підкорила суддів "Голосу країни" (фото, відео)Дорофєєва пообіцяла хлопцеві поїхати до нього в село, якщо він обере її команду. Олег, своєю чергою, дав обіцянку додати Сергія у друзі та «лайкати» його.

Та хлопець вирішив обрати команду зіркового тренера Надії Дорофєєвої.

Раніше Лазановський заспівав з матір’ю пісню "Мамина коса" та виклав відео у Facebook, яке набрало близько 1,5 млн переглядів.

"Голос країни": що відомо про шоу

"Голос країни" - українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland, який вперше з'явився в ефірі голландського телебачення на каналі RTL у 2010 році.

"Голос країни-11": що отримає переможець

Переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

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Автор: Ольга Робейко